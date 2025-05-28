ُصرف غدا.. شيخ الأزهر يوجّه بمنحة عاجلة لهذه الفئة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجَّه فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف منحة إضافية قدرها 500 جنيه لمستحقي الإعانة الشهرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح "بيت الزكاة والصدقات" في بيان صادر اليوم، أن صرف الإعانة الشهرية عن شهر يونيو 2025م، متضمنة منحة عيد الأضحى، سيبدأ غدًا الخميس الموافق 29 من مايو 2025م، وذلك عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، دعمًا للفئات المستحقة ومساندة لهم في مواجهة أعباء الحياة.

وأشار "بيت الزكاة والصدقات" إلى أن هذه الإعانة تأتي ضمن برنامج "سند"، أحد البرامج التنموية التي ينفذها البيت بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتشمل أنشطة البيت تقديم الإعانات الشهرية، وكفالة الأيتام، ودعم الأرامل، وتقديم المساعدة للمرضى وذوي الهمم، إلى جانب المساهمة في تيسير الزواج، وعلاج غير القادرين الذين ليسوا ضمن منظومة التأمين الصحي أو لا يستطيعون الحصول على خدمات طبية مناسبة.

وأكد "بيت الزكاة والصدقات" استمراره في أداء دوره المجتمعي والإنساني، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، وبما يسهم في تعزيز التضامن والتكافل داخل المجتمع المصري.

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