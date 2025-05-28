وزير العمل يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

كتب- محمد أبو بكر:

شارك محمد جبران، وزير العمل، اليوم، في المقابلات الشخصية التي تجريها الأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمات للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات".

كان في استقبال الوزير بمقر الأكاديمية الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

جبران: "الأكاديمية صَرْح وطني متميز وتأهيل المرأة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي"

أشاد الوزير جبران ببرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، الذي يعد أحد برامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" التي تقدمها الأكاديمية.

وأكد أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة المصرية وتأهيلها للقيادة التنفيذية، من خلال منهج تدريبي متخصص ومتكامل يتم تحديثه بصفة دورية على يد نخبة من الخبراء في مختلف المجالات.

وأوضح جبران أن هذه الجهود تتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتمكين المرأة وتنمية مهاراتها ومشاركتها الفاعلة في بناء "الجمهورية الجديدة".

وشدد الوزير على أن "الأكاديمية" أصبحت صَرْحًا وطنيًا متميزًا يخرج أجيالًا شابة مؤهلة للقيادة في كافة المواقع.

حرص على انتقاء أفضل الكفاءات النسائية:

تشهد الأكاديمية هذه الأيام مشاركة واسعة من السادة الوزراء، والسفراء، ورؤساء الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وعدد من الشخصيات العامة في هذه المقابلات.

ويأتي ذلك في إطار حرص الأكاديمية على انتقاء أفضل الكفاءات النسائية القادرة على تولي مناصب تنفيذية مؤثرة، وذلك من خلال تقييم شامل لمهاراتهن القيادية والشخصية.

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