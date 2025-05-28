كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 28-5-2025 على كافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الأربعاء ربيعي مائل الحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون الطقس شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

وقد تكون نشاط رياح على أغلب المناطق مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الأمواج 3 أمتار، وفقا لما أعلنت عنه الهيئة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 20 والعظمى 31 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

- دمياط الصغرى 21 والعظمى 28 درجة.

- بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 27 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- السويس الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- العريش الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

- رفح الصغرى 16 والعظمى 27 درجة.

- طابا الصغرى 22 والعظمى 32 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 26 درجة.

- العلمين الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- مطروح الصغرى 19 والعظمى 25 درجة.

- السلوم الصغرى 18 والعظمى 26 درجة.

- الغردقة الصغرى 22 والعظمى 34 درجة.

- مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 34 درجة.

- الفيوم الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

- بني سويف الصغرى 19 والعظمى 31 درجة.

- المنيا الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- أسيوط الصغرى 19 والعظمى 33 درجة.

- سوهاج الصغرى 21 والعظمى 34 درجة.

- قنا الصغرى 22 والعظمى 36 درجة.

- الأقصر الصغرى 22 والعظمى 36 درجة.

- أسوان الصغرى 23 والعظمى 37 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 34 درجة.