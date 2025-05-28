ربيعي مائل للحرارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بدايةً من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين 2 يونيو 2025، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يستمر الطقس خلال هذه الفترة ربيعياً مائلاً للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس معتدلاً ليلاً وفي الصباح الباكر على معظم المناطق.

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطًا في الرياح اليوم الأربعاء 28 مايو على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة بأن نشاط الرياح سيستمر من الخميس 29 مايو حتى الاثنين 2 يونيو على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.