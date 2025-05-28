الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف المواهب بالسويس.. اليوم

كتب- محمد شاكر:

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، في العاشرة صباح من الأربعاء، فعاليات برنامج "مصر جميلة" بمحافظة السويس، في إطار برامج الوزارة لدعم ورعاية الموهوبين بالمحافظات.

تقام الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتتضمن مجموعة من الورش الفنية والإبداعية، والتي تتواصل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بقاعتي الأدب والفنون التشكيلية بقصر ثقافة السويس وبالتنسيق مع المدارس، وتشمل مجالات إبداعية وفنية متنوعة، من بينها "الفنون التشكيلية، الموسيقى، المسرح، الأدب"، وذلك في إطار خطة تثقيفية متكاملة، تهدف إلى صقل وتنمية الموهوبين من ابناء محافظة السويس، بحضور نخبة من الفنانين والمبدعين والمدربين المتخصصين، وتستمر الفعاليات لمدة 6 أيام متتالية.

ويقدم البرنامج من خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب برئاسة المخرج محمد صابر، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة السويس، إدارة هويدا طلعت.

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