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اليوم.. مصر للطيران تسير 17 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

04:00 ص الأربعاء 28 مايو 2025

أرشيفية - مصر للطيران تنقل الحجاج

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القاهرة - أ ش أ:

تُسيّر شركة مصر للطيران "الناقل الوطني المصري" 17 رحلة جوية اليوم الأربعاء إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

وذكرت الشركة أن الرحلات تتضمن 6 رحلات "القاهرة - جدة"، و8 رحلات "القاهرة - المدينة المنورة"، ورحلتين "الأقصر- جدة"، ورحلة واحدة "الأقصر - المدينة المنورة".

وأضافت أن هذه الرحلات لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية، والسياحة، والتضامن، وقرعة السويس وقنا، وتضامن الإسكندرية والبحيرة وشمال سيناء، والمؤسسة والأقصر وقنا، والترانزيت، والعمل، والإقامة، وحج أجانب وأفراد.

هذا المحتوى من

Asha

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شركة مصر للطيران 17 رحلة جوية لنقل الحجاج نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة موسم الحج 2025
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