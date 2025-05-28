ما الفئات المستهدفة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية؟

كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات المستهدفة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الذي يهدف إلى توفير دعم مالي وتعويضي للعاملين في القطاع الطبي المعرضين لمخاطر مهنية جسيمة أثناء أداء مهامهم، خاصة في ظل التحديات الصحية المستمرة.

يضم الصندوق في عضويته أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ممن ينطبق عليهم قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، باستثناء المخاطبين بلوائح وقوانين خاصة. كما تشمل العضوية الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، الصيادلة، ممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي، وأعضاء التمريض العالي، إلى جانب خريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيائيين، والفنيين الصحيين وهيئات التمريض الفنية العاملين في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية التابعة للقطاع الصحي والخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1972.

كما يستفيد من الصندوق أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة المتفرغين من العاملين في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية التابعة للجامعات وجامعة الأزهر والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون التأمين الشامل رقم 69 لسنة 1973.

وتشمل الفئات أيضًا أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993، إلى جانب أطباء الامتياز بكليات الطب.

وأوضحت الوزارة أنه يجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق، وموافقة مجلس الوزراء، إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي إلى مظلة الاستفادة، بما يضمن تغطية أوسع للفئات المعرضة للمخاطر في هذا القطاع الحيوي.

ويُترك لمجلس إدارة الصندوق تحديد الاشتراكات المقررة على كل فئة، على ألا تقل عن قيمة مساهمات باقي الأعضاء، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة في النظام الأساسي للصندوق.