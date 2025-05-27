عبّر الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة عسير، عن شكره وتقديره لرجل الأعمال المصري البارز هشام طلعت مصطفى، على مشاركته الفاعلة في منتدى عسير للاستثمار، الذي أُقيم ضمن جهود المنطقة لتحفيز الاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد أن حضور شخصية اقتصادية مرموقة مثل هشام طلعت مصطفى يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ويعزز من فرص التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وفي مقطع فيديو متداول على منصة "إكس"، تحدث الأمير تركي بن طلال عن موقف إنساني وقع خلال المنتدى بين دولتين عربيتين، حيث قال إن هشام طلعت لبى دعوتي، ووصل للتو من العراق لحضور المنتدى، وأن وزير البلدية القطري قام بتكريم هشام طلعت باعتباره ضيف المملكة بطريقة نبيلة، عندما لاحظ أن الضيف وصل للتو، ولم يُخصص له مقعد في الصفوف الأولى.

وأضاف أن الوزير بادر بطلب من أحد أعضاء الوفد القطري أن يُفسح مقعده للضيف، في لفتة تدل على كرم الضيافة وعلو الأخلاق.

وشهد المنتدى مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية بمنطقة عسير.