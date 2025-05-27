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نقل الإعلامية إيمان رياض للمستشفى بعد إصابتها بكسر في القدم

11:29 م الثلاثاء 27 مايو 2025

الإعلامية إيمان رياض

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كتب-عمرو صالح:

أصيبت الإعلامية إيمان رياض، مقدمة برنامج "من القلب للقلب" على قناة mbc مصر، بكسر بالقدم بعد سقوطها داخل مطعم بمنطقة أكتوبر.

وتم نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، حيث خضعت للفحوصات الطبية اللازمة.

وقدمت "رياض" العديد من البرامج التلفزيونية الدينية، حيث قدمت في 2005 فقرة في برنامج فقه النساء، والذي كان يذاع على قناة اقرأ، وفي 2007 قدمت برنامج متنوع يتحدث عن شتى المواضيع الخاصة بالمرأة ويحتوي على فقرات طبية ودينية.

وعُرفت في المجال الديني الإعلامي وقدمت برنامج خير نساء الأرض، مع الدكتورة عبلة الكحلاوي ثم برنامج قلوب حائرة مع الدكتورة (رفيدة حبش)، ثم اتجهت لقناة إم بي سي مصر وقدمت برنامج من القلب للقلب.

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