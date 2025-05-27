أحمد موسى يدافع عن زاهي حواس.. ماذا قال؟

كتبت -داليا الظنيني:

دافع الإعلامي أحمد موسى عن عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، مؤكدا أن الحملة التي تستهدفه مؤخرًا "ممنهجة".

وأشار موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إلى أن ظهور حواس في لقاء مع الإعلامي الأمريكي جو روجان يأتي في سياق دفاعه عن الحضارة المصرية، خاصةً في ظل وجود من يتبنون آراء مغلوطة حول الأهرامات.

وأكد موسى أن حواس "عمل كل حاجة ومش محتاج ظهور إعلامي"، مشيرًا إلى ظهوره السابق في حلقة اليوتيوبر الشهير "مستر بيست" التي حققت ما يقرب من 200 مليون مشاهدة.

وانتقد موسى من يهاجمون حواس حاليًا، متسائلًا عن سبب صمتهم تجاه حلقة "مستر بيست" التي ساهمت في الترويج للحضارة المصرية.

وأوضح موسى أن جو روجان لديه "مشكلة فيما يتعلق بالأهرامات"، وأن حوار حواس معه كان ضروريًا لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأشار إلى أن روجان إعلامي شهير، سبق وأن أجرى حوارًا مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدا أن عدد متابعيه يبلغ حوالي 18 مليونًا.

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