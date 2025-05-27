كتبت - داليا الظنيني:

أكد إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريحات لبرنامج "حديث القاهرة"، أن العدد الإجمالي للحجاج المصريين المعتمد رسميًا لموسم الحج الحالي يبلغ 78 ألف حاج. وشدد على عدم وجود أي تنازل عن تأشيرات الحج هذا العام، حيث حصل قطاع الحج السياحي على أكثر من 40 ألف تأشيرة.

وأوضح عبدالعال أن الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية تهدف إلى منع تكرار أزمة الموسم الماضي المتعلقة بدخول أعداد كبيرة من الحجاج خارج الأطر الرسمية. وكشف عن إلغاء تراخيص بعض شركات السياحة المتورطة في تجاوزات سابقة، بينما تم تبرئة شركات أخرى خلال التحقيقات.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أنه لن يكون هناك أي تسرب للمواطنين هذا العام ممن لا يحملون تأشيرات رسمية، مشيرًا إلى وجود اتفاق واضح بين البلدين لتنظيم إجراءات الحج.

وأضاف أن السلطات السعودية تفرض حاليًا عدم وجود أي شخص في مكة المكرمة لا يحمل بطاقة "نسك"، وهي البطاقة الرسمية المعتمدة لأداء المناسك.

ولفت عبدالعال إلى أنه تم إيقاف رحلات العمرة خلال شهر شوال كإجراء احترازي لمنع أي محاولات للبقاء في مكة بغرض الحج دون تصريح. وأشار إلى قرار اللجنة العليا للحج بتخصيص 80% من تأشيرات الحج لمحدودي الدخل، حيث تبدأ أسعار الحج البري من 225 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الحج بالطيران 245 ألف جنيه.

واختتم بالتأكيد على أن بطاقة "نسك" تُعد شرطًا أساسيًا لأداء مناسك الحج هذا العام.