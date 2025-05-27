كتب- أحمد جمعة:

وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الثلاثاء، عقد اتفاق لتقديم خدمة طبية مع المركز القومي الفرنسي للأورام «جوستاف روسي انترناشونال مصر»، في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل، خاصة في مجال علاج الأورام، لضمان وصول خدمات التأمين الشامل لأكبر عدد من المستفيدين بجودة عالية ومعايير عالمية.

حضر توقيع الاتفاق من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة.

كما حضر مراسم التوقيع من المركز الفرنسي للأورام، الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي لـ«جوستاف روسي انترناشونال مصر»، والدكتورة مارينا عطية مدير المكتب الاستراتيجي، والدكتورة حنان الجمال المدير التجاري، والدكتور رامي مسلم المدير المالي لـ«جوستاف روسي انترناشونال مصر».

وأوضحت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن الاتفاق يُعد خطوة مهمة نحو تمكين مستفيدي التأمين الصحي الشامل من الحصول على خدمات طبية متخصصة في علاج الأورام، من خلال التعاون مع واحد من أعرق المراكز العالمية في هذا المجال، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في التوسع بشبكة مقدمي الخدمة بما يضمن أعلى مستوى من الجودة والكفاءة تتماشى مع تطلعات الدولة نحو نظام صحي شامل ومتطور ومستدام.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة، أن الاتفاق يفتح المجال أمام تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متطورة في مجال الأورام للمؤمن عليهم داخل المنظومة، مشيرة إلى أن التعاون مع «جوستاف روسي» سيُسهم في نقل الخبرات العالمية وتطبيق أحدث الأساليب العلاجية لمستفيدي النظام.

وأشارت، أن الهيئة مستمرة في التوسع في التعاقد مع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية المتخصصة، وذلك لتقديم خدمات متنوعة تشمل الرعاية الأولية والتخصصية، وهو ما ساهم في رفع عدد الجهات المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 457 جهة حتى الآن، في مختلف المحافظات.

بدوره أعرب الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي لـ«جوستاف روسي انترناشونال مصر»، عن سعادته بهذا التعاون، لافتًا إلى أنه بموجبه سيكون المركز الفرنسي للأورام جاهزًا لاستقبال جميع المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بداية من يونيو 2025، من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالمية تتماشى مع تطلعات الدولة نحو نظام صحي شامل ومتطور ومستدام.

وأوضح مرسي، أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم بين المركز الفرنسي والحكومة المصرية لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام وتلبية احتياجات القطاع الصحي، لمسنا تعاونًا ملحوظا من جميع الأطراف لتقديم كافة أوجه الدعم، بهدف إنجاح تجربة الشراكة وتقديم أفضل خدمة طبية متخصصة لمرضى الأورام في مصر بواسطة نخبة من الخبراء، مشيرًا أنه حتى الآن تم مناظرة أكثر من 150 حالة منذ توقيع اتفاقية الشراكة مع وزارة الصحة.

وأضاف، أن الفريق الطبي الذي يناظر المرضى يضم بين أعضائه أطباء مصريين وأخرين فرنسيين، وخلال الفترة الماضية تم توقيع اتفاقيات مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، لتوفير جميع الأدوية والمستلزمات المطلوبة، وأيضا مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتدريب الفريق الطبي، واليوم اكتملت المنظومة بتوقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لتقديم الخدمات للمستفيدين من نظام التأمين الصحي الجديد.

يذكر أن معهد «جوستاف روسي انتر ناشيونال مصر لعلاج الأورام»، هو نتاج شراكة «مصرية- فرنسية» تستهدف إنشاء أول فرع لمعهد «جوستاف روسية» خارج فرنسا، حيث يُعد المعهد أحد مراكز علاج الأورام الرائدة في أوروبا والمتميز بأبحاثه وخبراته السريرية، ويوفر فرص علاج متقدمة لمرضى الأورام تغني المواطنين عن السفر للخارج لتلقي العلاج، من خلال إضافة العديد من الخبرات المتقدمة في مجال مكافحة الأورام في مصر.