كتبت - داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة أسماء أنور، رئيس قسم بحوث النحل بـمركز البحوث الزراعية، أن أغلب منتجات عسل النحل المتوفرة في السوق المصري تتمتع بجودة عالية ويتم تصديرها إلى عدد كبير من الأسواق الخارجية، مشددة على أن حالات الغش، وإن وُجدت، تظل استثناءً لا يعبر عن القاعدة.

وجاء تصريحها تعليقًا على الشكاوى المتداولة بشأن وجود منتجات مغشوشة من عسل النحل، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المُذاع على قناة الحدث اليوم.

وأوضحت الدكتورة أنور أن منتجات العسل تمر بفحوصات فيزيائية وكيميائية دقيقة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك معامل معتمدة دوليًا حاصلة على شهادة ISO 17025، وهو معيار دولي للجودة في التحاليل.

وأضافت أن العديد من الشركات المصرية المنتجة للعسل تُجري تحاليل دورية تؤكد في الغالب مطابقة منتجاتها للمعايير الدولية، ما يُعزز من مكانة العسل المصري في الأسواق العالمية.

وتابعت: "نعم، هناك بعض حالات الغش في السوق، وهي ظاهرة موجودة في أي مكان بالعالم، لكن المشكلة الحقيقية تظهر عندما يتم محاولة تعميم هذه الحالات أو تقنينها، بما يسيء لمنتج وطني عالي الجودة".

وشددت على أن الغش لا يمثل القاعدة في سوق عسل النحل المصري، بل مجرد حالات فردية يجب التعامل معها بحسم، دون الإضرار بسمعة المنتج ككل.

وفي ختام حديثها، أكدت أنها ليست على دراية بتفاصيل التحاليل التي تداولت بعض نتائجها وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، والتي تتهم شركات معينة بطرح منتجات مغشوشة، داعية إلى الرجوع للجهات المعتمدة للتحقق من دقة تلك البيانات.