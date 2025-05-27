القوات المسلحة تنعى اللواء محمد علي مصيلحي ووزير التموين الأسبق

كتب - محمد سامي:

نعت القوات المسلحة اللواء أ.ح محمد علي مصيلحي، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، والذي وفاته المنية أمس بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص.

وأقيمت للفقيد جنازة عسكرية بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وكان الفقيد الراحل قد شغل العديد من المناصب والوظائف كان أبرزها رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ووزير التموين والتجارة الداخلية.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرة الفقيد بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .