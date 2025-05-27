كتب - محمد أبو بكر:

وجه محافظ الجيزة المهندس عادل النجار رئيس مدينة العياط بالمتابعة الدورية لسوق العياط الحضاري؛ للتأكد من القيام بأعمال النظافة والصيانة الدورية على الوجه الأكمل؛ للحفاظ على المظهر الحضاري ولضمان عوامل الاستدامة.

جلء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الثلاثاء، لسوق العياط الحضاري، والذي تم تنفيذه ليكون بديلًا حضاريًا للأسواق العشوائية بمنطقة المزلقان، وذلك بعد تسكين الباعة الجائلين مما ساهم في تيسير الحركة المرورية وتخفيف معاناة المواطنين التي استمرت على مدار سنوات.

وقال النجار إن السوق الجديد مقام على مساحة 3700 م²، ويضم 419 وحدة بيع وفرشات؛ لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والملابس والفواكه والخضر واللحوم والأسماك، وذلك في إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة".

وتفقد عددًا من المواقع المقترحة لدراسة مدى إمكانية تعظيم الاستفادة القصوى منها واستغلالها في تنفيذ محالّ وباكيات حضارية كملحق للسوق الحضاري؛ لتسكين باقي الباعة الجائلين، وكذلك إقامة مواقف حضارية لخدمة المواطنين بدلًا من المواقف العشوائية.

واستمع المحافظ، خلال جولته، لمطالب الباعة الجائلين الذين لم يقع عليهم الاختيار في السوق الحضاري، مؤكدًا لهم أنه سيتم دراسة تنفيذ محالّ وباكيات حضارية لتسكين باقي الباعة الجائلين.

وشدد على رئيس مدينة العياط، خلال تفقده منطقة مزلقان العياط، بعدم السماح بوجود أية باعة جائلين أو إشغالات بمنطقة المزلقان وأمام السوق، للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.