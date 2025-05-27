ما حكم التصوير أثناء أداء مناسك الحج؟.. أمين الفتوى يجيب

كتبت - داليا الظنيني:

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تصوير الحاج لنفسه أثناء أداء المناسك ليس حرامًا في حد ذاته، لكنه حذّر من المبالغة والانشغال بالتصوير بما يخرج المسلم عن روح العبادة وخشوعها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال من صبحي عبد العزيز مكرم من البحيرة – دمنهور، حول حكم تصوير النفس أثناء الحج: "ليس ذنبًا، لكن ما تقعدش تشغل نفسك بالكاميرا وانت بتطوف، كل شوية تفتح الكاميرا وتصور وانت مش مركز... يا جماعة دي عبادة، ينفع الواحد يقوم الليل ويصور نفسه؟ طب لو أنا صايم، هل أعمل فيديو وأقول (أنا صايم يا جماعة)؟ لا مش كده".

وتابع: "فرحتك بإن ربنا وفّقك للحج فرحة عظيمة، اجعلها بينك وبين الله، اسجد شكرًا، احمد ربك، مش لازم تصور وتبعت وتقول (أنا دعيت لك)، ادعي بظهر الغيب، وربنا يعلم ويقبل".

وأشار إلى أن بعض الحجاج أصبحوا يبالغون في التصوير لدرجة تفقدهم روحانية المناسك، وتحوّلها إلى مجرد استعراض، مضيفًا: "للأسف إحنا بدأنا نبالغ جدًا في تصوير المناسك، وكل خطوة نصورها وننشرها، التصوير مش حرام، لكن لازم يكون في حدوده، صورة بسيطة للأهل، للذكرى، ماشي، لكن لما الموضوع يبقى صور هنا وهناك، وإرسال لكل الناس، وكأنها رحلة سياحية، هنا نقول لك راجع نفسك".