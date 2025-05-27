يوسف زيدان يرد على فاروق جويدة: "كوميديا سوداء"

كتب - محمد شاكر:

علق الدكتور يوسف زيدان على حوار الشاعر الكبير فاروق جويدة مع الإعلامي عمرو أديب مساء أمس في برنامج الحكاية على قناة "إم بي سي مصر".

وقال زيدان في بث مباشر له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": هناك اتجاه إلى الحط من أعز ما تملك مصر وهو عقلها، ونحن نعرف أن هناك مشاكل اقتصادية وديونًا خارجية وإقليمية ضخمة، ولكن مصر بلد عفية، وليس صحيحًا أنها أصبحت بلا مثقفين.

أضاف زيدان: بالفعل يحدث التجريف الثقافي في تربة الإبداع المصري، فالمثقفون الذين يموتون لا يخرج مكانهم ما يوازيهم من القوة والمكانة، وهو ما حذرت منه في مواقف سابقة، ولكن ليس معنى ذلك أن مصر عقمت من المثقفين، والإقرار بذلك نوع من الكوميديا السوداء.

كان زيدان قال في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ليلة أمس، وبلا أي مناسبة، استضاف الإعلامي عمرو أديب الشاعر فاروق جويدة، وسبح اللقاء (المباشر) بينهما في بحر من الأوهام والخزعبلات، انطلاقًا من دعوى عجيبة هي أن مصر لم يعد فيها مثقفون!".

جدير بالذكر أن الشاعر فاروق جويدة وصف حال المبدعين خلال الحوار، قائلًا: "انقسموا على أنفسهم خلاص"، مستشهدًا بالجدل الدائر حول شخصيات تاريخية مثل صلاح الدين الأيوبي.

وأضاف جويدة: «الآن تجد من يشكك في صلاح الدين الأيوبي، الذي أُلفت عنه مئات الكتب، وآخر يعتبر خالد بن الوليد، الذي يُدرَّس كقائد عسكري فذ في المعاهد العسكرية العالمية، مجرد أكذوبة ثانية!».

وعلق الإعلامي عمرو أديب بأن بعض من شككوا في صلاح الدين يُعتبرون من المثقفين، قائلًا: «أنا أرى أن في التاريخ وقائع وثوابت وخزعبلات، عندما تتجه إلى الخزعبلات، فأنت اخترت طريقك».

ورد على التشكيك في الصحابي خالد بن الوليد، قائلًا إن «سيدنا عمر رضي الله عنه قال عنه: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد.. من يريد القراءة فليذهب إلى المصادر الصحيحة».

كما انتقد جويدة من وصفهم بأنهم أصدروا «أحكامًا جزافية»، مثل شاعر عربي قال مؤخرًا إن أحمد شوقي «لم يكن شاعرًا».