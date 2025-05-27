"رياضة النواب" توصي محافظة القاهرة بتخصيص أرض جمعية "بيوت الشباب"

كتب - نشأت علي:

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، محافظة القاهرة بإصدار قرار تخصيص أرض جمعية بيوت الشباب المصرية والمقام عليها بيت شباب المنيل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان البيومي، بشأن توقف أعمال التطوير والبناء وغلق بيت الشباب بشارع عبد العزيز آل سعود بالمنيل – محافظة القاهرة.

كما أوصت اللجنة بإلزام وزارة الشباب والرياضة ببدء طرح المبنى للتطوير وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام ببيوت الشباب المصرية، فيما أكد الدكتور السيد حزين، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة، بأنه تم عقد جلسة لنواب البرلمان للمنطقة الجنوبية بديوان عام محافظة القاهرة بتاريخ 20/5/2025، بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، وبحضور النائبة جيهان البيومي، حيث تم عرض موضوع بيت شباب المنيل عليه، وذلك لحل إشكالية بيت شباب القاهرة، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على وجود بيت شباب المنيل باعتباره المقر الرئيسي لبيوت الشباب المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة، أن محافظ القاهرة وجه بإدراج تخصيص قطعة أرض بمساحة 1579م² لصالح جمعية بيوت الشباب المصرية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والمقام عليها بيت شباب المنيل الكائن بشارع عبد العزيز آل سعود بحي مصر القديمة، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان)، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة، وهو ما دفع اللجنة للتوصية بعرض الأمر على جدول أعمال المجلس التنفيذي للمحافظة القادم لتخصيصها لصالح بيوت الشباب.

وفي ذات السياق، أفاد الدكتور محمد عبد النبي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، بأنه قامت إحدى الشركات بتنفيذ أعمال تطوير بيت شباب المنيل تحت إشراف مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة (استشاري الوزارة)، وتم توقف الأعمال على إثر المخالفة الصادرة من حي مصر القديمة بشأن إيقاف الأعمال الإنشائية الخاصة بأعمال تطوير ورفع كفاءة البيت وإعادة الشيء لأصله، وذلك بتاريخ 13/11/2023.

وأضاف: ورد إلينا خطاب من الجهة المنفذة يفيد بضرورة "تختيم" الأعمال بالمشروع نظرًا لتوقف الأعمال منذ سنوات، وتم "تختيم" الأعمال ببيت شباب المنيل، وتم إخطار جمعية بيوت الشباب المصرية بذلك حتى يتسنى طرح بعض الأعمال من خلال الجمعية وموافاتنا، وسيتم التنسيق مع جمعية بيوت الشباب في هذا الشأن لتطوير ورفع كفاءة بيت شباب المنيل خلال الفترة القادمة.