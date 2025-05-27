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31 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء

06:45 م الثلاثاء 27 مايو 2025

طقس حار

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القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد عل فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 20

العاصمة الإدارية 32 18

6 أكتوبر 31 18

بنهــــا 31 19

دمنهور 29 18

وادي النطرون 32 17

كفر الشيخ 30 18

المنصورة 30 18

الزقازيق 31 20

شبين الكوم 30 19

طنطا 30 19

دمياط 28 21

بورسعيد 27 21

الإسماعيلية 32 18

السويس 32 18

العريش 28 17

رفح 27 16

رأس سدر 32 20

نخل 31 14

كاترين 28 13

الطور 32 22

طابا 31 17

شرم الشيخ 33 23

الإسكندرية 26 18

العلمين 25 17

مطروح 25 19

السلوم 26 18

سيوة 31 17

رأس غارب 35 22

الغردقة 34 22

سفاجا 35 23

مرسى علم 34 23

شلاتين 34 24

حلايب 30 25

أبو رماد 33 24

رأس حدربة 29 25

الفيوم 31 18

بني سويف 31 19

المنيا 32 18

أسيوط 33 19

سوهاج 34 21

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 37 23

الوادي الجديد 34 22

أبوسمبل 35 24

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