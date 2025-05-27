مستشار زاهي حواس يكشف كواليس الحوار المثير للجدل مع جو روجان

كتب - محمد شاكر:

كشف علي أبو دشيش، خبير الآثار المصرية والمستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس، كواليس الحوار الذي أجراه "حواس" مع المحاور جو روجان، والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

وقال أبو دشيش: ظل المحاور جو روجان يطلب إجراء الحوار مع الدكتور زاهي حواس منذ أكثر من سنة، ولم يكن وقت حواس يسمح بإجراء الحوار، وعندما أصبح هناك متسع من الوقت، تم اللقاء بعد عام، وظهر في اللقاء كيف دحض حواس كل النظريات الكاذبة عن الأهرامات، وظهر أيضًا بالشخصية المصرية المعتزة بحضارتها.

وأضاف أبو دشيش: بخصوص موضوع الكتاب الذي أثار الجدل فور إجراء الحوار، فهو كتاب "Giza and the Pyramids" للدكتور زاهي حواس والدكتور مارك لينر، عالم الآثار الأمريكي، ويحتوي على كل التفاصيل الخاصة ببناء الهرم.

وتابع "أبو دشيش" في تصريحات صحفية، أن الدكتور زاهي حواس أعطى لمصر الكثير، وأشاد به معظم مشاهير العالم أجمع، ويُلقب في الخارج بالفرعون المصري، وأنتجت له قناة ناشيونال جيوغرافيك فيلمًا عن حياته وعمله في الآثار المصرية والاكتشافات الكثيرة له، بحسب قوله.

وواصل: حواس هو ذلك الرجل الذي أُدرج اسمه على قرص مدمج حملته بعثة استكشاف المريخ عام 2003، وتم اختياره كواحد من أفضل مائة شخصية مؤثرة على مستوى العالم عام 2006، وفي عام 2008 حصل على رتبة قائد في وسام الاستحقاق الإيطالي، وحصل على جائزة العالم المصري المميز من جمعية العلماء المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على جائزة "جولدن بليت" من الأكاديمية الأمريكية للإنجازات؛ لإنجازاته في علم الآثار، وفق قوله.

وأضاف: حواس من أشرس المدافعين عن الحضارة المصرية القديمة، وخصوصًا الأهرامات، وهناك فرق كبير بين صانع الحدث في علم الآثار، وهو المكتشف والمؤرخ، وناقل الحدث عن المكتشف.

وختم: حواس من أعظم المكتشفين للحضارة المصرية القديمة، مثل اكتشاف مقابر العمال بناة الأهرامات بالجيزة، ووادي المومياوات الذهبية في الواحات البحرية، واكتشاف معبد الملكة نيت بسقارة، والمدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، وغيرها من الاكتشافات الكبرى.

اقرأ أيضًا:

استطلاع هلال ذي الحجة اليوم.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

أول ظهور لـ مها الصغير بعد أنباء انفصالها عن أحمد السقا- فيديو وصور

شيخ الأزهر: صور إعلامية مضلِّلة تسللت لبلادنا عبر إعلاميين صدروا ثقافة زائفة

حالة الطقس لمدة أسبوع.. الأرصاد: التقلبات الجوية انتهت