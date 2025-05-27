صور- محافظ القاهرة: منع عودة الإشغالات بسوق الزلزال العشوائي

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، استمرار أعمال تسكين الباعة الذين تم نقلهم من سوق الزلزال العشوائي بالمقطم في أماكنهم الجديدة بسوق عمار بن ياسر الحضاري بالمقطم.

وأكد محافظ القاهرة، أنه لن يتم السماح نهائيًا بعودة الإشغالات والعشوائية مكان السوق القديم الذي تمت إزالته، وأن هناك متابعة مستمرة لهذا الأمر.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة للبائعين لإنهاء إجراءات تسكينهم في أماكنهم بالسوق.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم توفير أماكن لجميع الباعة المتواجدين في السوق القديم بالأسواق الحضارية الجديدة ليستطيعوا ممارسة أنشطتهم المختلفة في مكان منظم وآمن للباعة والمترددين على السوق.

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