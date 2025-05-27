بث مباشر للرد عليهما.. يوسف زيدان يتوعد عمرو أديب وفاروق جويدة

كتب- محمد شاكر:

علق الدكتور يوسف زيدان على حوار الشاعر الكبير فاروق جويدة مع الإعلامي عمرو أديب مساء أمس في برنامج الحكاية على برنامج "إم بي سي مصر".

وقال زيدان في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ليلة أمس، وبلا أي مناسبة، استضاف الإعلامي "عمرو أديب" الشاعر "فاروق جويدة" وسبح اللقاء (المباشر) بينهما، في بحر من الأوهام والخزعبلات، انطلاقًا من دعوى عجيبة هي أن مصر لم يعد فيها مثقفون!.

وأضاف زيدان: "ثم عرجا من بعد ذلك إلى الهجوم الناعم عليَّ شخصيًا، بسبب تصحيحي لخرافة "الناصر أحمد مظهر" وأسهب كلاهما في إلقاء اللوم عليَّ.. وأرى من الواجب الرد على هذا الكلام المترهّل، في لقاء معكم على هذه الصفحة (لايف) سيكون اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً.. فإلى لقاء، بعد أربع ساعات من الآن".

جدير بالذكر أن الشاعر فاروق جويدة، وصف حال المبدعين خلال الحوار، قائلا: «انقسموا على أنفسهم خلاص»، مستشهدًا بالجدل الدائر حول شخصيات تاريخية مثل صلاح الدين الأيوبي.

وأضاف جويدة: «الآن تجد من يشكك في صلاح الدين الأيوبي الذي أُلفت عنه مئات الكتب، وآخر يعتبر خالد بن الوليد، الذي يُدرّس كقائد عسكري فذ في المعاهد العسكرية العالمية، مجرد أكذوبة ثانية!».

وعلق الإعلامي عمرو أديب، بأن بعض من شككوا في صلاح الدين يُعتبرون من المثقفين قائلا: «أنا أرى أن في التاريخ وقائع وثوابت وخزعبلات، عندما تتجه إلى الخزعبلات، فأنت اخترت طريقك».

ورد على التشكيك في الصحابي خالد بن الوليد، قائلا إن «سيدنا عمر رضي الله قال عنه: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد.. من يريد القراءة فليذهب إلى المصادر الصحيحة».

كما انتقد «جويدة» من وصفهم بأنهم أصدروا «أحكاما جزافية»، مثل شاعر عربي قال مؤخرًا إن أحمد شوقي «لم يكن شاعرًا».

اقرأ أيضًا:

قطارات مكيفة وأنظمة إشارات.. خطة مترو الأنفاق لتطوير الخط الأول

بعد إلغاء شهادة حلال.. الزراعة تكشف موعد تراجع أسعار الألبان بالأسواق

هل تسبب سد النهضة في بطء دوران الأرض؟.. خبير يوضح