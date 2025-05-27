أول ظهور لـ مها الصغير بعد أنباء انفصالها عن أحمد السقا- فيديو وصور

كتب- محمد نصار:

ظهرت اليوم الثلاثاء، الإعلامية مها الصغير مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، وذلك بمشاركة الإعلامية هبة الأباصيري، في أول ظهور إعلامي لها بعد إعلان خبر انفصالها عن الفنان أحمد السقا حيث تشارك في تقديم البرنامج.

وقدّمت مها الصغير، الحلقة بشكل طبيعي وتفاعلت مع الفقرات المقدمة، وسط تفاعل من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي حيث استعرض انترو البرنامج مجموعة الأخبار الاجتماعية وعرض مجموعة من المواهب الشابة والأخبار الخدمية.

يُذكر أن مها الصغير وأحمد السقا كانا قد أعلنا انفصالهما مؤخرًا، بعد سنوات من الزواج أثمرت عن عدد من الأبناء.