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رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد 15 يونيو

03:20 م الثلاثاء 27 مايو 2025

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقبيل رفع الجلسة، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، التهنئة للشعب المصري، والأمة الإسلامة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.


ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).

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مجلس النواب رفع الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي
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