"القاهرة لإنتاج الكهرباء" تستثمر 193 مليون جنيه بالعام الجديد

كتب- محمد صلاح:

عقدت الجمعية العامة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء اجتماعها لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبحضور أعضاء الجمعية العامة، والقائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء، وعدد من مسؤولي الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستعرض رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، خلال الاجتماع، أبرز ملامح الموازنة الجديدة، والتي تضمنت مؤشرات الأداء المخطط لها، من بينها معدلات استهلاك الوقود، وكميات الطاقة المستهدفة سواء في الإنتاج أو البيع، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترات السابقة.

أبرز المؤشرات الواردة بالموازنة:

- القدرة الاسمية للشركة: 8959 ميجاوات

- القدرة الفعلية: 8899 ميجاوات

- الطاقة المولدة المستهدفة: 34.629 مليون ك.و.س

- الطاقة المباعة المستهدفة: 33.398 مليون ك.و.س

- نسبة الاستهلاك الذاتي: 3.55%، وهي نفس النسبة المستهدفة للعام المالي الجاري 2023/2024

- معدل استهلاك الوقود المستهدف: 188.76 جرام لكل ك.و.س، بانخفاض قدره 4.23 جرام بنسبة تحسن تبلغ 2.19% مقارنة بالعام الحالي

كما تضمن العرض استهداف تنفيذ استثمارات بقيمة 193 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد، تشمل تنفيذ برامج صيانة ورفع كفاءة لمحطات ومشروعات الشركة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين الأداء وضمان استدامة إمدادات الطاقة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة لقطاع الكهرباء، واستعراض خطط التطوير والتحديث وفقًا لمستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030.

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