قوات الدفاع الشعبي والعسكري توقع بروتوكول تعاون مع "الشباب والرياضة"

كتب- محمد سامي:

وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ في إطار اهتمام الدولة بالنشء والشباب وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى الأجيال المتعاقبة من أبناء الوطن، واستمرار دور القوات المسلحة في تأهيل الشباب المصري وتوعيتهم بالتحديات المحيطة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

ويهدف البروتوكول إلى إعداد خطة عمل مشتركة بين الطرفَين لتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفاعليات تشمل العديد من برامج التأهيل والتوعية وتنفيذ زيارات ميدانية للمشروعات القومية وعقد عدد من المحاضرات واللقاءات والندوات التثقيفية والورش التدريبية لخلق جيل من النشء والشباب على قدر عالٍ من الوعي المستنير والإدراك الصحيح لكل التحديات المحيطة وكيفية مجابهتها على النحو الأمثل .

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال مراسم توقيع البروتوكول، أن الوزارة تسعى لتأهيل الشباب ورعايتهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة، معربًا عن تقديره القوات المسلحة على الدور الذي تقوم به للارتقاء بمستوى الوعي لدى أبناء الوطن لكونهم عماد الأمة وبناة نهضتها .

ونقل اللواء أ.ح أسامة عبد الحميد داود، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على تعزيز أوجه التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة؛ لتعميق روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن وتعزيز القيم المجتمعية لدعم جهود التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 .