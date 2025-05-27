وزير الشؤون النيابية: العلاوة الدورية تدعم الاستقرار الاجتماعي

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي، إن مشروع قانون العلاوة الدورية يأتي في إطار دور الدولة لتحقيق الرعاية الاجتماعية، وتعزيز العدالة ودعم الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات التي تواجه البلاد والعالم.

جاء ذلك خلال كلمة فوزي بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأضاف فوزي أن مشروع القانون يأتي في إطار توجيه القيادة السياسية لرعاية المواطنين وتقديم كل أشكال الدعم لهم ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة.

وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى الصياغة المنضبطة لمشروع القانون التي تتلاشى صعوبات التنفيذ للنصوص على أرض الواقع.

وتابع فوزي: أيضًا مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة المصرية، في تلبية احتياجاتها نحو تحقيق الرعاية الاجتماعية المطلوبة في ظل التحديات الحالية.

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