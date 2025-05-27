حالة الطقس لمدة أسبوع.. الأرصاد: التقلبات الجوية انتهت

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم يسود طقس ربيعي على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت منار غانم، في تصريحات تلفزيونية، أن الحرارة تراجعت 11 درجة اليوم لتسجل 31 درجة على القاهرة بعد أن كانت أمس 40 درجة وذلك نتيجة تغير الكتل الهوائية من حارة صحراوية إلى باردة.

وتابعت: "فصل الربيع دائمًا ما يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة وهو ما حدث أمس الاثنين واليوم الثلاثاء".

وأكدت أن الأجواء الربيعية مستمرة حتى نهاية الأسبوع وتكون الحرارة على القاهرة 31 درجة والسواحل الشمالية 25 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 36 درجة.

وعن أهم الظواهر الجوية، أكدت منار غانم، أنه توجد رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد وبعض مناطق محافظة البحر الأحمر.

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