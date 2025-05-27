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وزير العمل: إلزام كل المؤسسات والهيئات بتطبيق الحد الأدنى للأجور

01:50 م الثلاثاء 27 مايو 2025

محمد جبران وزير العمل

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كتب- نشأت علي:

وجه محمد جبران، وزير العمل، رسالة طمأنة من داخل مجلس النواب، بشأن إلزام كل المؤسسات والهيئات بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقال الوزير: نعمل على زيادة الإحكام للالتزام بزيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك تطبيق العلاوات المقررة وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن قانون العلاوة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي للتخفيف من الأعباء على العاملين، وكذلك بما يساهم في تحفيز العمال على مزيد من العمل والإنتاج.

وحول شكاوى بعض النواب من شركات إلحاق العمالة بالخارج، أكد وزير العمل، أنه تم إغلاق العديد من الشركات المخالفة في إلحاق العمالة بالخارج، قائلًا: لا نتأخر عن الحفاظ على كرامة العامل المصري في الداخل والخارج.

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محمد جبران وزير العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور
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