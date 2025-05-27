محافظ الجيزة: تطوير شارع الجمهورية لربط المزلقان بغرب وشرق المدينة

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية موسعة بمركز ومدينة العياط، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية، في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل المحافظ جولته بتفقد كوبري البليدة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والصيانة الشاملة للبلاطات الخرسانية بالجسم الإنشائي للكوبري، ورفع كفاءته الفنية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

ويُعد الكوبري أحد المحاور الحيوية التي تربط طريق مصر/أسيوط الزراعي بقرية البليدة، ما يُسهم في تسهيل الحركة المرورية بالمنطقة.

وخلال الزيارة، شدد المحافظ على أهمية إجراء الاختبارات الهندسية اللازمة للتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية والمعايير القياسية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة لمستخدمي الكوبري.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير بشارع الجمهورية، أحد الشوارع الرئيسية بمدينة العياط، والذي يُعد شريانًا مروريًا يربط منطقة المزلقان بغرب وشرق المدينة، وتندرج هذه الأعمال ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية، بما ينعكس إيجابيًا على انسيابية الحركة المرورية وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد المحافظ، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات الجارية في مركز ومدينة العياط، مع التشديد على تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وعفاف عبد الحارس، مدير مديرية الإسكان، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وياسين سيد، رئيس مركز ومدينة العياط، وحازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، إضافة إلى مسؤولي الري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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