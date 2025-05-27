شريف عامر يُعلّق على حوار زاهي حواس مع أشهر مذيع أمريكي

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

علّق الإعلامي شريف عامر على الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن حوار الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، مع المذيع الأمريكي الشهير جو روجان.

وكتب "عامر" عبر صفحته على موقع "X": أنا ما اتكلمتش غير بعد ما شفت الحوار من الجلدة للجلدة، وفي تفاصيل المقابلة الصحفية حصل الآتي.. الأخ روجان العظيم ما كانش مستعد غير لمحاولة سحب زاهي حواس لمناقشة فرضيات ما فيش إثبات علمي واحد لها من أي معهد أو جهة علمية محترمة.

وقال: روجان ما كانش محضّر كويس، وقعد حوالي 50 دقيقة من غير مداخلات تقريبًا، لأنه الموضوع أكبر منه، وكان بيحاول يمسك تفاصيله وفشل.

وأضاف: في النصف الثاني من الحوار، روجان بدأ يسأل عن مواضيع متداولة غير مثبتة، بحجة أن عقولنا لازم تكون منفتحة على كل الاحتمالات، وكلها مفيش دليل واحد يثبتها، وبل تم نفيها من جامعات ومؤسسات علمية (بلاش نذكر زاهي حواس عشان مش عاجب الناس).

وتابع شريف عامر: مواعيد روجان محجوزة شهور مقدمًا، طيب ليه استضاف زاهي حواس؟ ببساطة لأنه هيستفيد، لأن زاهي شخصية مشهورة جدًا في أمريكا، وكمان يكسب نقاط عند محبي السحر والغموض ونظرية "الهليكوبتر اللي مرسومة على المعابد، آه، زاهي حواس فعلاً روّج لكتابه وألحّ على روجان ييجي مصر، وده عادي جدًا في الأسلوب الأمريكاني، كلهم بيعملوا كده، هل بالغ؟ ممكن.. بس دي تبقى غلطة فادحة، وزعلت روجان.

وواصل: روجان قعد طول اللقاء يقول إنه مش مؤمن بنظرية الفضائيين، لكن بعد المقابلة، وفي حلقته مع ضيف تاني، كان متضايق جدًا أن زاهي أنكر موضوع طيارة الهليكوبتر (اللي أبحاث موثقة أثبتت أنها لا طيارة ولا يحزنون)، وكان شايف أن زاهي "عقله محدود" عشان مش بيكلم في الكلام ده.

واختتم شريف عامر منشوره قائلاً: هل من لوازم المعاصرة والحداثة والشياكة، أن تقبل أفكار ماعندهاش أي دليل مادي، وتنكر نظريات علمية مثبتة؟، بس علشان الأولى جاية من خواجة، والتانية بيقولها عالم مصري مش عاجبني شكله أو طريقته؟ عاش الأخ روجان، ملك البودكاست في العالم.

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