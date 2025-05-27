رئيس الأركان يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول لوتشيانو بورتولانو، رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اعتزازه بالعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

من جانبه، أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية، إلى حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بدور مصر الفاعل وسعيها الدائم لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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