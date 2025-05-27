الصحة: تعاون مع شركة "فيليبس" لدعم الصناعة المحلية

كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة "فيليبس"، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير خدمات قطاع الرعاية الصحية.

وقّع البروتوكول الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الأشعة والمشرف على الإدارة العامة للأشعة بالوزارة، والمهندس أحمد مخلوف، مدير عام شركة فيليبس شمال أفريقيا، بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وسفير هولندا بمصر، بيتر موليما.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى إعداد دراسات جدوى خاصة بتوطين صناعات الأجهزة الطبية في مصر.

وتابع "عبد الغفار" أن هذا التعاون يشمل مجالات رئيسية مثل: دراسة توطين صناعة مكونات الأجهزة، وتطوير صناعة الأجهزة الطبية داخل مصر، بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص لنقل المعرفة في مجال الهندسة الطبية الحيوية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فوزي، أن البروتوكول ينص على قيام الطرفين بالعمل سوياً لدعم الصناعة المحلية، وتعزيز وجود المنتجات المصرية في سوق التكنولوجيا الصحية، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها المستقبلية.

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