مصر تصدر أكثر من مليون طن بطاطس حتى الآن

كتب- أحمد السعداوي:

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طفرة كبيرة في صادرات البطاطس المصرية إلى مختلف دول العالم خلال هذا الموسم، والتي تجاوزت مليون طن حتى الآن، متفوقةً على نفس الفترة خلال العام الماضي.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وحسب بيانات الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وبلغ إجمالي حجم صادرات البطاطس المصرية خلال الموسم الحالي وحتى الآن، وفقًا للتقرير، نحو مليون و81 ألف طن، مسجلًا بذلك زيادة ملحوظة مقارنةً بإجمالي صادرات البطاطس خلال نفس الفترة من الموسم السابق الذي بلغ 832 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن صادرات البطاطس المصرية إلى العديد من الأسواق الرئيسية شهدت نموًا ملحوظًا، حيث جاءت دولة روسيا في مقدمة المستوردين بكمية تجاوزت 351 ألف طن، تليها دول الاتحاد الأوروبي والتي بلغت كمية استيرادها للبطاطس المصرية حتى الآن نحو 331 ألف طن، وبلغ إجمالي صادرات البطاطس المصدرة إلى عدد من البلدان العربية نحو 315 ألف طن، فضلًا عن دول أجنبية أخرى استوردت نحو 83 ألف طن حتى الآن من البطاطس المصرية.

وأكد وزير الزراعة أن تلك الأرقام تؤكد تحقيق قفزة نوعية في حجم صادرات البطاطس المصرية خلال هذا الموسم، مقارنةً بالموسم السابق، رغم استمرار عمليات التصدير، لافتًا إلى أن تلك الزيادة الكبيرة في صادرات البطاطس المصرية تعكس جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية، كما تؤكد على الجهود المبذولة من قبل المزارعين والمصدرين المصريين للارتقاء بمستوى الإنتاج وتلبية متطلبات الأسواق الدولية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة العملة الصعبة، وتأكيد مكانة مصر كمورد مهم للبطاطس على الصعيد العالمي.

ووجه وزير الزراعة الشكر إلى الجهات المعنية في الوزارة، على رأسها: الحجر الزراعي المصري، مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس، العلاقات الزراعية الخارجية، ومنظومة المعامل المرجعية بالوزارة، لجهودها المبذولة في فتح الأسواق الجديدة بالدول المختلفة، والنهوض بمنظومة الصادرات الزراعية المصرية ونفاذيتها إلى الدول المختلفة، لتأكيد جودة المنتج الزراعي المصري.

اقرأ أيضًا:

قطارات مكيفة وأنظمة إشارات.. خطة مترو الأنفاق لتطوير الخط الأول

بعد إلغاء شهادة حلال.. الزراعة تكشف موعد تراجع أسعار الألبان بالأسواق

هل تسبب سد النهضة في بطء دوران الأرض؟.. خبير يوضح