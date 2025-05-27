

كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27-5-2025 على كافة مناطق ومحافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ووفقا للهيئة، فإن طقس اليوم الثلاثاء ربيعي مائل الحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة أن يكون طقس اليوم شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، بحسب الهيئة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على المدن بالمحافظات وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 19 والعظمى 31 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 17 والعظمى 32 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 17 والعظمى 31 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

- دمياط الصغرى 21 والعظمى 28 درجة.

- بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 27 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- السويس الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- العريش الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

- رفح الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

- طابا الصغرى 17 والعظمى 31 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 37 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 26 درجة.

- العلمين الصغرى 17 والعظمى 24 درجة.

- مطروح الصغرى 18 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 22 والعظمى 36 درجة.

- الفيوم الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

- بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 31 درجة.

- المنيا الصغرى 19 والعظمى 32 درجة.

- أسيوط الصغرى 20 والعظمى 32 درجة.

- سوهاج الصغرى 21 والعظمى 34 درجة.

- قنا الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- الأقصر الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- أسوان الصغرى 24 والعظمى 39 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 36 درجة.