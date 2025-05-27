تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب يكشف تفاصيل اتصاله الصعب مع عمرو الدجوي

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي الذي توفي متأثراً بطلق ناري قيل إنه أطلقه على نفسه، ناقلاً عن شقيقه شكوكاً قوية حول فرضية الانتحار في هذه القضية المعقدة.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، إنه أجرى اتصالاً "صعباً للغاية" مع عمرو الدجوي، الذي أكدت زوجته أنه "لم ينم منذ أيام وهو في حالة يرثى لها".

محمود فوزي: الحكومة اقترحت زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا للسكن

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تقدمت بطرح ورؤية لحل أزمة قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحكومة "لا تنحاز لطرف على حساب الآخر".

وأضاف فوزي خلال مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن "الطرح الذي قدمته الحكومة ويتم النقاش على أساسه هو أن يتم زيادة الأجرة في المساكن 20 ضعفًا وغير المساكن 5 أضعاف مع زيادة سنوية 15% لمدة 5 سنوات يتم بعدها تحرير عقد الإيجار، أي يكون الاتفاق بين المؤجر والمستأجر اتفاقًا حرًا فيما بينهما، وإذا لم يتم الاتفاق بعد مضي 5 سنوات يتم تحرير العلاقة".

لميس الحديدي: الدكتورة نوال الدجوي لا تعلم بوفاة حفيدها حتى الآن

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الدكتورة نوال الدجوي، جدة الدكتور أحمد شريف الدجوي، لا تعلم حتى الآن بوفاة حفيدها، مشيرة إلى أن العزاء سيُؤجل لأسبوع لإعلامها بالخبر.

وأضافت، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن جنازة أحمد، التي شُيعت من مسجد الدجوي بالجامعة، كانت مؤلمة بحضور والدته وزوجته وأبنائه الخمسة، بما في ذلك ابنته الكبرى التي رفضت مغادرة المدفن.

"محلية النواب": حوار مجتمعي مكثف حول "الإيجار القديم" وتعديلات مرتقبة

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس يمر حاليًا بمرحلة حوار مجتمعي مكثف حول قانون الإيجار القديم، واصفًا إياه بأنه "مهماً جداً ومن القوانين المثيرة للجدل"، وذلك بهدف جمع معلومات دقيقة قبل إقراره.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم الاستماع لآراء نقيب الأطباء ونقيب الصيادلة ونقيب المحامين ونقيب المهندسين، ورئيس اتحاد الغرف التجارية.

أحمد موسى يكشف عدد الشركات الأمريكية التي تعمل في مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله وفد رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري، اليوم الأحد، كانت "بالغة الأهمية"، مشيرًا إلى أن الرئيس ركز على محاور رئيسية تؤكد استقرار الأوضاع الداخلية في مصر وجاذبيتها للاستثمار.

أوضح موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك 1800 شركة أمريكية تعمل حاليًا في مصر، إلى جانب دخول شركات جديدة. وأكد أن هذه الدول "لا تدخل سوقًا إلا إذا كانت الأوضاع الداخلية مستقرة ومطمئنة بنسبة 100%".

خالد الجندي: الزوج مُلزم بدفع نصف مؤخر الصداق للزوجة بعد الطلاق

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الزوج ملزم بدفع نصف مؤخر الصداق لزوجته إذا حدث الطلاق دون دخول.

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc": "لو عقد الزواج تم لكن دون دخول وحدث الطلاق يجب على الزوج دفع نصف مؤخر الصداق ونصف قيمة المقدم ونصف قيمة الشبكة لأن الشبكة ضُمت إلى المهر عرفًا".