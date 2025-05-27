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الصحفيين تعلن تشكيل هيئة مكتبها (تفاصيل)

01:21 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

نقابة الصحفيين

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كتب-عمرو صالح:

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه الأخير، عن تشكيل هيئة المكتب وتوزيع المسؤوليات على أعضاء المجلس، مع اعتماد رؤساء اللجان النوعية المختلفة، وسط توافق على الأسماء المكلفة بإدارة ملفات النقابة في المرحلة المقبلة.

جمال عبدالرحيم سكرتيرًا عامًا للنقابة.

حسين الزناتي رئيسًا للجنة القيد

هشام يونس أمينًا للصندوق مع استمرار عضويته في لجنة القيد

مهمات نوعية لباقي أعضاء المجلس:

محمد سعد عبدالحفيظ: رئيسًا للجنة التدريب.
محمد السيد الشاذلي: مسؤولًا عن لجنة الشؤون العربية والحج والعمرة.
إيمان عوف: ترأست كلًا من لجنة المرأة ولجنة الحريات، كما تشارك في لجنة القيد الاستئنافي.
محمود كامل: رئيسًا للجنة الثقافية ولجنة المتابعة.
محمد يحيى يوسف: رئيسًا للجنة النشاط، بالإضافة لعضويته بلجنة القيد.
أيمن عبدالمجيد: رئيسًا للجنة التشريعات ولجنة المعاشات، وعضوًا بلجنة القيد الاستئنافي.
محمد الجارحي: رئيسًا للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.
عبدالرؤوف خليفة: رئيسًا للجنة التسويات.

وأعلن محمد شبانة عضو مجلس النقابة رفضه تولي رئاسة أي لجنة داخل المجلس.

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نقابة الصحفيين تشكيل هيئة المكتب رؤساء اللجان النوعية جمال عبدالرحيم حسين الزناتي هشام يونس
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