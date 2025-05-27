أمطار واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 1 يونيو على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد انخفاض بدرجات الحرارة ليسود طقس ربيعي مائل للحرارة حار نهارا على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة و نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

واضطراب بحركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر لتتراوح سرعة الرياح ما بين 70:40 وارتفاع الأمواج 4:2.5 متر.

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