هل تسبب سد النهضة في بطء دوران الأرض؟.. خبير يوضح

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، حقيقة تسبب سد النهضة، في بطء حركة دوران الأرض، نظرًا لكمية المياه المحتجزة خلفه والتي تقدر بـ 64 مليار متر مكعب بعد انتهاء الملء الخامس والأخير.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن كل ما يقال بشأن تسبب سد النهضة في بطء حركة دوران الأرض غير صحيح على الإطلاق، موضحًا بأن هناك سدود تحتوي على كميات مياه أضعاف مضاعفة مقارنة بكميات المياه التي يحتويها سد النهضة ولم تؤثر على حركة دوران الأرض على الإطلاق.

وتابع: بحيرة فيكتوريا تحتوي على كميات مياه تماثل سد النهضة 50 مرة وسد تنجانيقا بالمنطقة الاستوائية يحتوي على 18 ألف مليار متر مكعب من المياه ورغم ذلك لم تؤثر تلك السدود جميعها على حركة دوران الأرض.

وتطرق شراقي للحديث عن بوابات مفيض سد النهضة وقال إنه من المنتظر أن تفتح أثيوبيا خلال الأيام المقبلة بوابات السد لتفريغ المياه موضحا أن المياه المتوقع تفريغها تصل كمياتها لـ20 مليار متر مكعب.