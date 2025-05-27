بعد إلغاء شهادة حلال.. الزراعة تكشف موعد تراجع أسعار الألبان بالأسواق

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عبدالرشيد غانم المنسق العام لمركز تجميع الألبان بوزارة الزراعة عن موعد تراجع أسعار الألبان في الأسواق بعد إلغاء شهادة حلال.

وقال "غانم"، لمصراوي، إن قرار إلغاء شهادة حلال التي كانت مفروضة على الألبان المستوردة سيحقق نتائج إيجابية على المستهلك، موضحًا أنه بعد 3 شهور من الآن ستشهد أسعار الألبان تراجعًا بمختلف أسواق الجمهورية.

وأشار إلى أن إلغاء شهادة حلال ستعزز التنافسية بين الشركات وبعضها البعض وتحفيز قطاع الإنتاج المحلي على رفع كفاءة منتجاتها.

وكانت الحكومة قد قررت إلغاء شهادة الحلال على منتجات الألبان المستوردة.

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