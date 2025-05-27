قطارات مكيفة وأنظمة إشارات.. خطة مترو الأنفاق لتطوير الخط الأول

كتب- محمد نصار:

تنفذ وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بالكامل، في إطار حرصها على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة إلى المواطنين عبر هذا المرفق الحيوي لسكان القاهرة الكبرى.

وتشمل أعمال التحديث والتطوير الخاصة بمترو الخط الأول ما يلي:

1- تحديث الأنظمة والوحدات المتحركة

تم التعاقد مع الجانب الفرنسي على توريد 55 قطارًا مكيفًا جديدًا للخط والتعاقد مع الجانب الإسباني لإعادة تأهيل 23 قطارًا من القطارات العاملة بالخط.

2- تطوير ورشة طرة

تم التعاقد مع شركة وطنية لتنفيذ أعمال تطوير ورشة طرة لتصبح قادرة على استيعاب القطارات الجديدة التي سيتم توريدها للخط.

3- تطوير أنظمة الإشارات

تم التعاقد مع تحالف مصري/ فرنسي/ ياباني لتنفيذ أعمال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربية.

جدير بالذكر أن مصر تسلمت أول قطار مكيف للخط الأول لمترو الأنفاق، ضمن الصفقة المبرمة مع شركة ألستوم الفرنسية لتنفيذ أعمال تصميم وتصنيع واختبار والتجهيز للخدمة وتوريد عدد 55 قطارًا (9 عربة) بما في ذلك إجراء 1 عمرة جسيمة شاملة قطع الغيار للقطارات وتوريد معدات لورشة طرة وتنفيذ أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات.

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