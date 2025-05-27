كتب- محمد أبو بكر:

أشاد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، بأداء المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، واصفًا رئيسَ "النواب" بأنه "مالي مكانه"، ويُعد الأنسبَ لقيادة البرلمان المقبل.

وقال الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي، عبر موقع "مصراوي"، إن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تتوفر لديه مواصفات كثيرة جدًّا أضافت للبرلمان الحالي أبعادًا مهمة؛ أولًا هو فقيه قانوني ودستوري كبير، ولديه حضور ولغة تتناسب مع الكرسي الذي يجلس عليه، ويتميز بهدوء الطباع في التعامل، ويستطيع أن يحتوي الجميعَ، وفي البرلمان الحالي استطاعَ أن يحتوي كل التيارات، وأن يمنح فرصًا كبيرةً للأصوات المعارضة رغم قلتها.

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام": خبرته القانونية والدستورية كونه كان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا من عام 2018 حتى 2022، مكنته من أن يمنح المجلس استقرارًا كبيرًا، وأن يعزز الصورة الذهنية لوقار رئيس المجلس.

وتابع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد: أعتقد أن الدكتور فتحي سرور، رحمه الله، كان علامةً فارقةً كبيرةً جدًّا في البرلمان المصري، وكان فقيهًا دستوريًّا وبرلمانيًّا كبيرًا، وأعتقد أن المستشار حنفي جبالي ينتمي إلى هذه النوعية، وأعتقد أنهما الأفضل طوال الوقت.

وأضاف الجلاد: بمتابعتي أداءه في البرلمان الحالي، أعتقد أن المستشار حنفي جبالي هو الأنسب للبرلمان المقبل؛ لأننا دائمًا ما نقيس نجاح الشخص في المنصب بإنجازه ومواصفاته الشخصية.

وأكد الجلاد أن هناك شخصيات يمكنك القول عنها "مليانة" ولديها عمق، ومؤلفاته القانونية والدستورية الكبيرة أفادت المكتبة والباحثين، وهو قامة كبيرة جدًّا، وعندما تراه على المنصة تشعر أن لديه القدرة على إدارة نقاش ديمقراطي حُر، ويرسم نموذجًا وقدوةً للنواب، لأنه رجل بليغ سواء في الخطابة أو الكلام، وأعتقد أننا نحتاج إليه لفترة طويلة، وهذا رأيي الشخصي، "هو مالي مكانه".

برنامج الطريق إلى البرلمان

حلَّ الكاتبُ الصحفيُّ مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ضيفَ أول حلقتَين من برنامج "الطريق إلى البرلمان" على موقع "مصراوي".

وكشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن قراءته للمشهد السياسي، وماذا يدور في الغرف المغلقة بين الأحزاب.

وكشف أيضًا عن رؤيته بشأن النظام الانتخابي الأنسب لمصر، بالإضافة إلى حظوظ كل من حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وانطلق اليوم الأحد، برنامج الطريق إلى البرلمان، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.

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