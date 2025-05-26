عمرو أديب يكشف تفاصيل اتصاله الصعب مع عمرو الدجوي

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي الذي توفي متأثراً بطلق ناري قيل إنه أطلقه على نفسه، ناقلاً عن شقيقه شكوكاً قوية حول فرضية الانتحار في هذه القضية المعقدة.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، إنه أجرى اتصالاً "صعباً للغاية" مع عمرو الدجوي، الذي أكدت زوجته أنه "لم ينم منذ أيام وهو في حالة يرثى لها".

ونقل مقدم "الحكاية" عن عمرو الدجوي قوله إن شقيقه الراحل أحمد "كان زهرة العائلة وأهم من فيها".

وأضاف: "أنا سألته هل عندكم شك في الوفاة؟.. قالي طبعاً دون أن يفكر كثيراً.. هو قالي أحمد كان راجع من السفر وكان بحالة نفسية جيدة وكان يرى أن الأزمة يمكن أن تحل، لكن عندما وصل مصر كان مضطرباً وقال إن فيه حد بيراقبه".

وتابع أديب عن عمرو الدجوي: "أحمد طلب إني أروح له، وكانت فيه رسائل تم إرسالها لمحاولة الوصول إلى حل مع الطرف الآخر، لكن الإجابة كانت: لا حل ولا تصالح، ده ثأر أمنا ولازم ناخده (في إشارة إلى الراحلة منى الدجوي)".

وأشار الإعلامي عمرو أديب إلى أن شقيق أحمد الدجوي استكمل بأنهم "علموا أثناء الغسل والتشريح أن أحمد انتحر بيده اليسرى، رغم إنه شخص أيمن وليس أعسر"، مؤكدًا أن "عندهم قناعة كبيرة إنه قُتل".

ولفت أديب إلى أن فريق الإعداد تواصل مع محامي الطرف الآخر، لكن الرد كان "أنه لن يتم الإدلاء بأي تصريحات قبل انتهاء الحداد، ومن المتوقع صدور رد لاحقاً".