كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها موافقة اللجنة المشتركة بمجلس النواب على مواد الباب الثالث من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وإعلان المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، رفضه لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

شريف فاروق ينعي اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق

نعى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء أركان حرب محمد علي مصيلحي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، والذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص.

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القيمة الإيجارية مُبالغ فيها.. نقيب المهندسين يرفض إنهاء العلاقة الإيجارية

أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، رفضه لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤ تطرق إلى الأجرة فقط ولم يتطرق نهائياً إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.

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مشروع قانون جديد يحظر استخدام مياه الشرب في غسيل السيارات وتنظيف الأفنية

وافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب على مواد الباب الثالث من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما وردت من الحكومة، مع الإبقاء على النصوص المتعلقة بمتلقي خدمات المرفق دون تغيير.

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وزيرة التضامن: 3 ملايين أسرة خرجت من تكافل وكرامة لهذا السبب

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة خطة عمل وزارة التضامن الاجتماعي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة.

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هل "مستقبل وطن" قادر على حسم الأغلبية؟.. 3 نصائح من الجلاد لأحمد عبد الجواد

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، إن حزب "مستقبل وطن" يملك القدرةَ على حسم الأغلبية في البرلمان المقبل، مشيدًا بالدفعة الشبابية في الحزب والجهود التي يبذلها أحمد عبد الجواد، أمين عام الحزب.

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رئيس الوزراء يتابع مستجدات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة مستجدات الترتيبات لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وطارق مخلوف، العضو المنتدب للشركة، ومحمد سعدي، عضو مجلس الإدارة بالشركة.

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براءة نقيب المعلمين من اتهامات التربح غير المشروع

وجَّه خلف الزناتي، نقيب المعلمين، الشكر إلى القضاء المصري، على كشفه الحقيقة وتبرئة ساحته من التهم المنسوبة إليه بوجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعي عبارة عن شقة سكنية -كما ادعى الشاكي.

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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس وإعلان موعد انخفاض الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس الآن تشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل لـ40 درجة على القاهرة في الظل، بسبب الكتل الهوائية الصحراية التي تتعرض لها البلاد.

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مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة مع صربيا

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.

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مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم "مياة الشرب والصرف"

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائي.

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السيسي: نتطلع لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بـ"اقتصادية" قناة السويس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى استعداد الدولة لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيين، في إطار حرصها على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

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الحكومة تكشف حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، مقطع فيديو عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن فرض زيادات جديدة على ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية.

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