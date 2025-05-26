التطبيق غدًا.. وزير التموين يصدر قرارًا مهمًا بشأن المخابز

كتب- عمرو صالح:

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 13 لسنة 2025، والصادر بتاريخ 25 مايو 2025، بشأن تنظيم عمل المخابز التموينية، والخدمات التموينية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وضمان توفير الخبز والدقيق للمواطنين في مختلف المحافظات.

وجاء بنص قرار الوزير:

المادة الأولى:

"بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ/2025، تُمنح المخابز التموينية (قطاع أعمال عام – قطاع خاص) إجازة لمدة 3 أيام متتالية تبدأ من يوم الأحد الموافق 8/6/2025، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 10/6/2025، وتلتزم المخابز التي لا ترغب في الحصول على هذه الإجازة بتقديم طلب رغبة إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة، وتقوم المديريات بإخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتلك الرغبة، وذلك بحد أقصى يوم الخميس الموافق 29/5/2025".

المادة الثانية:

تلتزم كافة الجهات بالإجراءات الآتية:

1- ترسل شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت)، ملف الإكسيل الإلكتروني لمديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات، متضمنًا بيانات المخابز التي ترغب في العمل خلال إجازة العيد، على البريد الإلكتروني للإدارات التموينية التابعين لها، على الإيميل الخاص بكل مدير.

2 - تحدد مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، أيام الإجازة للمخابز طبقًا للطلبات الواردة إليها، وإرسالها إلى الجهات المختصة وإدخالها على الملف الإلكتروني، متضمنًا فقط بيانات المخابز المقرر إغلاقها وتواريخ الإغلاق.

3 - تسجل مديريات التموين والتجارة الداخلية، توقف المخبز عن العمل خلال فترة الإجازة (من 8/6/2025 إلى 10/6/2025)، على نظام إدارة المخابز بالمديرية.

4 - قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بتسجيل توقف المخبز عن العمل على الإجازة الممنوحة له في الفترة من 8/6/2025 حتى 10/6/2025 طبقًا لنظام إدارة المخابز.

5 - ترسل شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت"، أسماء المخابز التي سوف تقوم بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى إلى وزارة التموين على البريد الإلكتروني.

6 - تحدد شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 5 و6 و7 يونيو 2025 طبقًا لمتوسط المبيعات اليومية للمخابز في نهاية اليوم السابق للصرف.

7- تعدل شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" بتعديل مواعيد إتاحة صرف الحصص لتكون من الساعة الثانية عشرة صباحًا (12 am) إلى الساعة الثانية صباحًا (2 am)، وتقوم المخابز بالبدء في التشغيل بعد الساعة الثانية صباحًا حتى نهاية اليوم، وذلك خلال أيام 5 و6 و7 يونيو 2025.

8- تتيح شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت"، صرف يوم 8 يونيو 2025 طبقًا لصيغة آخر يوم فعلي لتلك المخابز العاملة في ذلك اليوم".

المادة الثالثة:

"تقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر أرصدة القمح والدقيق للمطاحن التموينية، وكذلك توافر أرصدة الدقيق بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق المديرية".

المادة الرابعة:

يعمل بهذا القرار بكافة الجهات المعنية اعتبارا من غدًا.