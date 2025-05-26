"محلية النواب": حوار مجتمعي مكثف حول "الإيجار القديم" وتعديلات مرتقبة

كتب- حسن مرسي:

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس يمر حاليًا بمرحلة حوار مجتمعي مكثف حول قانون الإيجار القديم، واصفًا إياه بأنه "مهماً جداً ومن القوانين المثيرة للجدل"، وذلك بهدف جمع معلومات دقيقة قبل إقراره.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم الاستماع لآراء نقيب الأطباء ونقيب الصيادلة ونقيب المحامين ونقيب المهندسين، ورئيس اتحاد الغرف التجارية.

وأضاف أنهم طلبوا إحصاءً كاملاً من النقباء بعدد الوحدات الخاضعة للقانون في كل نقابة قبل عام 1997، "ليكون لدينا معلومات دقيقة".

تعديلات مرتقبة على المادتين الخامسة والسابعة

ولفت مسعود إلى أن حزب مستقبل وطن طلب من الوزارة تعديل بعض البنود، خصوصًا المادتين الخامسة والسابعة.

وأضاف أن المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، صرح بأن الحكومة استجابت وبصدد إدخال تعديلات على هاتين المادتين.