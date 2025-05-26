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شريف فاروق ينعي اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق

07:05 م الإثنين 26 مايو 2025

اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق

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كتب- محمد سامي:

نعى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء أركان حرب محمد علي مصيلحي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، والذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص.

وأضاف: "لقد كان الفقيد مثالًا يُحتذى به في الكفاءة والنزاهة والإخلاص، حيث ساهم خلال فترة توليه المسئولية في استقرار وتطوير منظومة التموين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وعمل بكل جد من أجل خدمة الوطن والمواطن".

وتقدم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

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