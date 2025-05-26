خالد الجندي: الزوج مُلزم بدفع نصف مؤخر الصداق للزوجة بعد الطلاق

كتب- حسن مرسي:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الزوج ملزم بدفع نصف مؤخر الصداق لزوجته إذا حدث الطلاق دون دخول.

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc": "لو عقد الزواج تم لكن دون دخول وحدث الطلاق يجب على الزوج دفع نصف مؤخر الصداق ونصف قيمة المقدم ونصف قيمة الشبكة لأن الشبكة ضُمت إلى المهر عرفًا".

وأكد الجندي أن الديون أنواع، موضحًا أن هناك دينًا جليلًا أو خطيرًا وآخر عاديًا.

وأضاف: "الدين الجليل أو الخطير الذي يكون الضامن والحامي له ربنا سبحانه وتعالى، هناك ديون تحت حماية ربنا نفسه مثل دين اليتيم ودين المرأة في مؤخر الصداق".