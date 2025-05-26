"لا حج بدون تصريح".. بطاقة "نسك" مفتاح عبور الحاج إلى بيت الله الحرام

(أ ش أ):

شددت السلطات السعودية، على ضرورة ارتداء حجاج بيت الله الحرام لبطاقة "نسك" خلال رحلة الحج.

وقالت وزارة الحج والعمرة، إن بطاقة نسك تسهل تنقل الحاج في أماكن المشاعر المقدسة لأداء المناسك، كما أنها تثبت أن الحاج يؤدي الفريضة بشكل نظامي وليس مخالف.

وأضافت أن بطاقة نسك تيسر حصول الحاج على مختلف الخدمات طوال فترة إقامته بالسعودية لأداء الحج، كما تمكن من إرشاد الحاج عند الحاجة.

ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، استخدام رجال الشرطة السعودية القارئ الإلكتروني لمسح بطاقة "نسك" قبل السماح للحجاج بدخول مكة المكرمة، كما ينتشر رجال الشرطة السعودية عند مداخل الحرم المكي الشريف للقيام بنفس الخطوة لضبط أي حجاج مخالفين أو غير نظامين، وتنتشر في شوارع مكة أيضا لافتات "لا حج بدون تصريح" مع التأكيد على تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية السعودية أنه يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اعتبارا من الأول من ذي القعدة حتى 14 ذي الحجة 1446هـ.

وأوضحت أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم، موضحة أنه يعاقب بغرامة مالية

تصل إلى 100 لألف ريال كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما اعتبارا من الأول من ذي القعدة حتى 14 ذي الحجة 1446هـ.

وأضافت أنه يعاقب المقيمون المخالفون لشرط الحصول على تصريح للحج بالترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، كما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.