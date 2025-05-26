الراتب يصل إلى 11 ألف ريال.. بيان من العمل بشأن وظائف السعودية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عن بدء إجراء اختبارات للكوادر المصرية المتقدمة للعمل في القطاع الهندسي لدى إحدى شركات الاستشارات السعودية، وذلك ضمن المبادرة التي سبق أن طرحتها الوزارة وفتحت من خلالها باب التقديم لشغل 81 فرصة عمل بالخارج.

وأكد الوزير أن هذه الاختبارات تمثل دليلًا واضحًا على جدية ومصداقية الفرص التي تتيحها وزارة العمل للشباب المصري، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج.

الراتب الشهري 11 ألف ريال سعودي بوظائ السعودية

وأوضح جبران أن الوظائف المعروضة في الشركة السعودية تتمتع بحزمة مميزة من المزايا، حيث يصل الراتب الشهري إلى 11 ألف ريال سعودي، إضافة إلى بدل سكن يُقدر بنسبة 25% من الراتب الأساسي، وبدل انتقال، ومكافآت نهاية خدمة، وتأمين طبي، إلى جانب تذاكر سفر سنوية ومميزات أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز فرص العمل بالخارج،

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